Киноленту "Один дома", пожалуй, не смотрел только очень ленивый. Известный зрителям со всего мира фильм, несмотря на то, что выпущен на экраны был аж в 1990 году, до сих пор пользуется большой популярностью.

Как правило, его любят пересматривать в новогодние праздники – он будто возвращает в приятную атмосферу детства.

Каждому фанату всегда интересно заглянуть "за кулисы" и посмотреть, как же снимаются любимые шедевры. Такая возможность появилась и у поклонников серии фильмов "Один дома".

В ленте много эпизодов, в которых маленький ребенок показывает выдающиеся или опасные трюки – он вечно откуда-то падает, летает, чуть не становится жертвой порой крайне жестоких проделок грабителей и так же, если не изощреннее, устраивает ловушки для них.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @trofum93 опубликовал у себя на странице видеоролик, в котором рассекретил некоторые моменты съемок знаменитой картины.