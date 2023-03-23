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1 час назад

Как на самом деле снимали опасные эпизоды картины «Один дома»: видео

Мира Маркина

Киноленту "Один дома", пожалуй, не смотрел только очень ленивый. Известный зрителям со всего мира фильм, несмотря на то, что выпущен на экраны был аж в 1990 году, до сих пор пользуется большой популярностью.

Как правило, его любят пересматривать в новогодние праздники – он будто возвращает в приятную атмосферу детства.

Каждому фанату всегда интересно заглянуть "за кулисы" и посмотреть, как же снимаются любимые шедевры. Такая возможность появилась и у поклонников серии фильмов "Один дома".

В ленте много эпизодов, в которых маленький ребенок показывает выдающиеся или опасные трюки – он вечно откуда-то падает, летает, чуть не становится жертвой порой крайне жестоких проделок грабителей и так же, если не изощреннее, устраивает ловушки для них.

Смертельные травмы на съемках фильма "Один дома"

Пользователь социальной сети TikTok с ником @trofum93 опубликовал у себя на странице видеоролик, в котором рассекретил некоторые моменты съемок знаменитой картины.

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Сергей Бодров «снялся» в фильме «Один дома».

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