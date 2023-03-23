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36 минут назад

Вышел русский трейлер хоррора "Не слышу зла"

Российская Газета

Кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер южно-корейского хоррора "Не слышу зла". В роли главного злодея - Ви Ха Джун, актер, прославившийся благодаря сериалу "Игра в кальмара".

Это история о том, как глухая девушка помогает спастись жертве маньяка. Но в какой-то момент ее саму начинают преследовать.

Спасаться от безжалостного убийцы ей мешает глухота, она не слышит приближения шагов, но чувствует их.

В отечественных кинотеатрах фильм начнут показывать с 13 апреля. Отметим, что картина вышла еще в 2021 году. 5 апреля прошлого года состоялся цифровой релиз. Отзывы критиков в целом положительные.

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