Вышел русский трейлер хоррора "Не слышу зла"

Кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер южно-корейского хоррора "Не слышу зла". В роли главного злодея - Ви Ха Джун, актер, прославившийся благодаря сериалу "Игра в кальмара".

Это история о том, как глухая девушка помогает спастись жертве маньяка. Но в какой-то момент ее саму начинают преследовать.

Спасаться от безжалостного убийцы ей мешает глухота, она не слышит приближения шагов, но чувствует их.