Рассказываем о мультфильме-победителе "Оскара"

Забавная ситуация: в прошлом году в Голливуде вышло целых два фильма по знаменитой сказке Карло Коллоди от равно заслуженных и признанных оскароносных режиссёров.

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Только вот судьба у картин - диаметрально противоположная: игровая переделка диснеевского мультика 1940 года в исполнении Роберта Земекиса получила шесть номинаций на "Золотую малину" и была признана худшим ремейком, а вскоре после этого "Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Оскар" как лучший анимационный фильм.

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В общем-то, это вполне закономерно и достаточно справедливо: ленту Земекиса действительно можно назвать до безобразия бессмысленной поделкой, механически (и не слишком качественно) воспроизводящей сцены из классического мультфильма, разве что добавляя туда лысую темнокожую фею, на которую больно смотреть, и меняя концовку в угоду манифестации лицемерной всетерпимости к меньшинствам.

Даже Том Хэнкс в роли Джеппетто это недоразумение не спас. Более того - как и режиссёр, бедняга Том схлопотал за эту роль личную номинацию "Малины". Кстати, он даже стал "лауреатом", правда, за другую работу - в "Элвисе" База Лурмана. Не самый удачный год для Хэнкса, что и говорить.

А вот у мексиканского визионера получилось кое-что действительно достойное если не горячей похвалы, то как минимум внимания. Поместив знаменитую фабулу в одни из самых колоритных декораций, которые может предложить история Италии, дель Торо уже заметно её освежил. С учётом того, что в создании антуража Гильермо вообще большой мастер, можно не слишком удивляться тому, насколько свежо выглядит новый "Пиноккио" - хотя уже давно казалось: выжать из этой истории что-то оригинальное невозможно, что фильм Земекиса лишний (буквально) раз и подтвердил.

Другое дело, что в смысловом плане сеттинг фашистской Италии автор использует довольно вяло, сводя всё к дежурной сатире на правый милитаризм и лично Бенито Муссолини. Словом, изобретать велосипед и перегружать своего "Пиноккио" новыми идеями режиссёр не стал, ограничившись лишь изюминкой в виде смены эпохи.

Зато внешняя сторона его работы вышла действительно замечательной, и по степени "криповости" (просим прощения за новомодный англицизм, но тут это словечко подходит как нельзя лучше) его деревянный мальчишка может посоперничать с завораживающе жутким собратом из версии Маттео Гарроне 2020 года (нужно больше фильмов про Пиноккио!).

Чего, к сожалению, не скажешь о музыкальной составляющей. Мюзикл - вообще жанр сильно на любителя, а здешние песенные номера - благо их не так много - затянуты и просто не слишком удачны. Показательно, что ни один из них соответствующей оскаровской номинации не удостоился.