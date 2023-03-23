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51 минуту назад

Режиссер «Пиратов Карибского моря» представит посвященный группе Kiss фильм

Lenta.ru

Норвежский кинорежиссер Хоаким Роннинг, ранее работавший над картинами «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы», снимет биографический фильм, посвященный творчеству музыкальной группы Kiss. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на интервью менеджера коллектива Дока Макги.

Режиссер «Пиратов Карибского моря» представит посвященный группе Kiss фильм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Байопик получил название Shout It Out Loud в честь композиции группы, которая была выпущена в 1976 году. По словам Макги, производство проекта только началось, однако менеджер уже выразил восторг от сотрудничества с режиссером «Пиратов Карибского моря».

Ранее фронтмен Kiss Пол Стенли поведал о создании проекта, посвященного коллективу, а также заявил, что на его роль рассматриваются актеры в возрасте чуть больше 20 лет. «Меня спрашивают о Брэде Питте или ком-то подобном, но этим парням за 50-60», — поделился участник группы.

В конце января стало известно, что 26-летний племянник американского певца Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

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