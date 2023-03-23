В прокат вышел подростковый фантастический триллер "Кукольник"

Фильм "Кукольник" снят на Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Картина с говорящим слоганом "Не говори маме" выходит на экраны кинотеатров 23 марта.

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Но, с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник.

Фантастический мир фильма усиливают спецэффекты, но создан он на основе настоящих кукол из ткани и дерева, сложного пластического грима, оригинальных костюмов и особых движений актеров. Кукольника сыграл Никита Еликаров, артист балета из труппы Большого театра.

Генеральный продюсер Лика Бланк рассказала, для кого создавался фильм, и кто его главные герои: ""Кукольник" – это яркое жанровое кино, в котором экшен играет огромную роль, но сделанное не на графике, а с настоящими куклами. В этом фильме снимались взрослые артисты, молодые артисты и еще куклы. Когда вы посмотрите фильм, вы поймете, что там есть тот адреналин, за которым приходят зрители на хоррор, но там есть и история, добрая и правильная. История и для подростков, и для родителей этих подростков, где в конце концов побеждает дружба".