На премьеру "Чебурашки" в Эстонии раскупили почти все билеты

На премьеру российского фильма "Чебурашка" в Нарве, Эстония, продали почти все билеты. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo.

В сообщении говорится, что уже запланированы три сеанса в субботу и четыре – в воскресенье. Отмечается, что показ фильм идет на русском языке с субтитрами на эстонском.

Также известно, что показ картины идет только в Нарве, городе, в котором преимущественно живут русские. Многие зрители отметили замечательный актерский состав фильма, особенно Сергея Гармаша.