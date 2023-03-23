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1 час назад

Кристофер МакКуорри поделился кадром из фильма «Миссия невыполнима 8»

Inc-News

События заключительной части франшизы развернутся в арктических реалиях.

МакКуорри поделился кадром из фильма «Миссия невыполнима 8»
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссёр двух заключительных фильмов киносерии «Миссия невыполнима» Кристофер МакКкуорри поделился новой фотографией со съёмок. Из кадра становится ясно, что агент Итан Хант (Том Круз) отправится в смертельно опасную арктическую миссию. Восьмой фильм в настоящее время снимается, его премьера запланирована на 26-е июня 2024-го года, а седьмой уже отснят и выйдет на экраны 12-го июля этого года.

Inc-News

МакКуорри не идентифицировал месторасположение заснеженного ландшафта на опубликованном кадре. Но ранее сообщалось, что восьмая «Миссия» будет сниматься на архипелаге Шпицберген. Что касается человека в меховом одеянии, присутствующего на снимке, им оказалась актриса из племени инуитов (коренное население Гренландии) Люси Тулугарджук.

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