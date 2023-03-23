МакКуорри поделился кадром из фильма «Миссия невыполнима 8»

Режиссёр двух заключительных фильмов киносерии «Миссия невыполнима» Кристофер МакКкуорри поделился новой фотографией со съёмок. Из кадра становится ясно, что агент Итан Хант (Том Круз) отправится в смертельно опасную арктическую миссию. Восьмой фильм в настоящее время снимается, его премьера запланирована на 26-е июня 2024-го года, а седьмой уже отснят и выйдет на экраны 12-го июля этого года.