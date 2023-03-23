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40 минут назад

В апреле выйдет расширенная версия фильма "Омерзительная восьмерка"

Российская Газета

Фильм Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" разобьют на четыре серии. Расширенная версия вестерна выйдет на Netflix 25 апреля, об стало известно из анонса платформы.

В апреле выйдет расширенная версия "Омерзительной восьмерки"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее режиссер в очередной раз заявил о желании оставить кинодело и уйти на покой. Более того, Тарантино уже закончил сценарий своего последнего в карьере фильма.

Картина The Movie Critic расскажет историю кинокритика Полин Кейл, которой Тарантино всегда восхищался. Возможно, события ленты развернутся в Лос-Анджелесе в 1970-х. В этот период журналистка сотрудничала со студией Paramount.

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