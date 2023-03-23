В апреле выйдет расширенная версия "Омерзительной восьмерки"

Фильм Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" разобьют на четыре серии. Расширенная версия вестерна выйдет на Netflix 25 апреля, об стало известно из анонса платформы.

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Ранее режиссер в очередной раз заявил о желании оставить кинодело и уйти на покой. Более того, Тарантино уже закончил сценарий своего последнего в карьере фильма.