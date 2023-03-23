В апреле выйдет расширенная версия "Омерзительной восьмерки"

Фильм Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" разобьют на четыре серии. Расширенная версия вестерна выйдет на Netflix 25 апреля, об стало известно из анонса платформы.
Ранее режиссер в очередной раз заявил о желании оставить кинодело и уйти на покой. Более того, Тарантино уже закончил сценарий своего последнего в карьере фильма.
Картина The Movie Critic расскажет историю кинокритика Полин Кейл, которой Тарантино всегда восхищался. Возможно, события ленты развернутся в Лос-Анджелесе в 1970-х. В этот период журналистка сотрудничала со студией Paramount.