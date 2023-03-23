Лучшие фильмы Акиры Куросавы

Японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава снял 30 фильмов за свою жизнь. Он считается одним из самых влиятельных режиссеров в мировом кинематографе.
"Рамблер" предлагает подборку лучших фильмов знаменитого режиссера, ставшего классиком при жизни.
Акиро Куросава высоко ценил русскую литературу, а Достоевского считал любимым писателем. По его роману режиссер снял одноименный фильм. Правда действие Куросава перенес в Японию, но характеры и проблемы героев вне времени и пространства. Фильм получился длинный - 256 минут, на студии режиссера попросили сократить ленту, и окончательная версия стала короче на 100 минут. Но не смотря на эти уступки, Куросава не раз говорил, что этот фильм считает лучшим.
Фильм вышел в 1954 году, а через шесть лет - в 1960 году - Голливуде сняли ремейк. "Великолепная семерка" стала одним из самых известных вестернов, как и "Семь самураев". По сюжету, жители деревни попросили семерых ронинов (самураев без хозяина) о защите от грабителей. Действие разворачивается в XVI веке во время гражданской войны в Японии. Фильм был номинирован на "Оскар", но не победил, а зато получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале.
Этот фильм был снят на киностудии "Мосфильм" по произведениям русского ученого и писателя Владимира Арсеньева, роль которого исполнил Юрий Соломин. Его режиссер утвердил сразу, а вот на роль Дерсу актера пришлось долго искать. Но когда Куросава увидел Максима Мунзука, выбор был сделан сразу. Позже режиссер называл его своим любимым актером в жизни. В прокате этот фильм стал не самым успешным, зато получил "Оскара" в 1974 году и золотой приз Московского международного кинофестиваля в 1975 году.
Один из последних фильмов режиссера. Это история девушки Кане, которая после взрыва атомной бомбы над Нагасаки потеряла мужа и осталась одна с двумя детьми. Но дети выросли, Кане стала счастливой бабушкой четверых внуков, которые остались у нее, когда их родители поехали в Америку в гости к родственникам. Старший брат Кане стал гражданином США, а его дети и внуки выросли настоящими американцами. Один из них, его исполнил Ричард Гир, также приехал в Японию знакомиться с Кане и другими родными.