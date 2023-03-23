Лучшие фильмы Акиры Куросавы

Японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава снял 30 фильмов за свою жизнь. Он считается одним из самых влиятельных режиссеров в мировом кинематографе.

"Рамблер" предлагает подборку лучших фильмов знаменитого режиссера, ставшего классиком при жизни.

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«Идиот»

Акиро Куросава высоко ценил русскую литературу, а Достоевского считал любимым писателем. По его роману режиссер снял одноименный фильм. Правда действие Куросава перенес в Японию, но характеры и проблемы героев вне времени и пространства. Фильм получился длинный - 256 минут, на студии режиссера попросили сократить ленту, и окончательная версия стала короче на 100 минут. Но не смотря на эти уступки, Куросава не раз говорил, что этот фильм считает лучшим.

«Семь самураев»

Фильм вышел в 1954 году, а через шесть лет - в 1960 году - Голливуде сняли ремейк. "Великолепная семерка" стала одним из самых известных вестернов, как и "Семь самураев". По сюжету, жители деревни попросили семерых ронинов (самураев без хозяина) о защите от грабителей. Действие разворачивается в XVI веке во время гражданской войны в Японии. Фильм был номинирован на "Оскар", но не победил, а зато получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале.

«Дерсу Узала»

Этот фильм был снят на киностудии "Мосфильм" по произведениям русского ученого и писателя Владимира Арсеньева, роль которого исполнил Юрий Соломин. Его режиссер утвердил сразу, а вот на роль Дерсу актера пришлось долго искать. Но когда Куросава увидел Максима Мунзука, выбор был сделан сразу. Позже режиссер называл его своим любимым актером в жизни. В прокате этот фильм стал не самым успешным, зато получил "Оскара" в 1974 году и золотой приз Московского международного кинофестиваля в 1975 году.

«Августовская рапсодия»