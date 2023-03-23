Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
47 минут назад

Лучшие фильмы Акиры Куросавы

Катя Кобышева

Японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава снял 30 фильмов за свою жизнь. Он считается одним из самых влиятельных режиссеров в мировом кинематографе.

Лучшие фильмы Акиры Куросавы
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Рамблер" предлагает подборку лучших фильмов знаменитого режиссера, ставшего классиком при жизни.

Видео дня

«Идиот»

Акиро Куросава высоко ценил русскую литературу, а Достоевского считал любимым писателем. По его роману режиссер снял одноименный фильм. Правда действие Куросава перенес в Японию, но характеры и проблемы героев вне времени и пространства. Фильм получился длинный - 256 минут, на студии режиссера попросили сократить ленту, и окончательная версия стала короче на 100 минут. Но не смотря на эти уступки, Куросава не раз говорил, что этот фильм считает лучшим.

«Семь самураев»

Фильм вышел в 1954 году, а через шесть лет - в 1960 году - Голливуде сняли ремейк. "Великолепная семерка" стала одним из самых известных вестернов, как и "Семь самураев". По сюжету, жители деревни попросили семерых ронинов (самураев без хозяина) о защите от грабителей. Действие разворачивается в XVI веке во время гражданской войны в Японии. Фильм был номинирован на "Оскар", но не победил, а зато получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале.

«Дерсу Узала»

Этот фильм был снят на киностудии "Мосфильм" по произведениям русского ученого и писателя Владимира Арсеньева, роль которого исполнил Юрий Соломин. Его режиссер утвердил сразу, а вот на роль Дерсу актера пришлось долго искать. Но когда Куросава увидел Максима Мунзука, выбор был сделан сразу. Позже режиссер называл его своим любимым актером в жизни. В прокате этот фильм стал не самым успешным, зато получил "Оскара" в 1974 году и золотой приз Московского международного кинофестиваля в 1975 году.

За что русского художника любили дети и ценил Уолт Дисней

«Августовская рапсодия»

Один из последних фильмов режиссера. Это история девушки Кане, которая после взрыва атомной бомбы над Нагасаки потеряла мужа и осталась одна с двумя детьми. Но дети выросли, Кане стала счастливой бабушкой четверых внуков, которые остались у нее, когда их родители поехали в Америку в гости к родственникам. Старший брат Кане стал гражданином США, а его дети и внуки выросли настоящими американцами. Один из них, его исполнил Ричард Гир, также приехал в Японию знакомиться с Кане и другими родными.

Фильмы,Августовская рапсодия,Оскар,Великолепная семерка,Владимир Арсеньев,Уолт Дисней,Акира Куросава,Юрий Соломин,Ричард Гир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий