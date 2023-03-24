Умер создатель "Крутого Уокера" Гордон Т. Доусон

Скончался Гордон Т. Доусон, бывший пожарный, начинавший карьеру в качестве актера и костюмера у Сэма Пекинпа, далее сделав себе имя как сценарист, продюсер, писатель и драматург.

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Доусон - создатель культового сериала "Крутой Уокер", на его счету проекты "Сыновья грома", "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа", "Букер", "Диагноз: Убийство", "Звездный путь: Дальний космос 9", "Досье детектива Рокфорда", "Бонанца", десятки других.

Как сообщила СМИ семья артиста, Доусон отошел в госпитале Уэст-Хиллза, Калифорния, на 85-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких.

Гордон Т. Доусон родился в 1938-м в Пасадане. В 17 лет присоединился к армии США, служил снайпером. После увольнения из ее рядов работал пожарным, откуда плавно перекочевал на Columbia Pictures. Как гласят анналы, Гордон три месяца просидел в подвале студии, с помощью паяльной лампы, клея и парафина придавая должно потрепанный и состаренный вид форме майора Данди из одноименной ленты Пекинпа (его сыграл там Чарлтон Хестон).