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25 минут назад

Умер создатель "Крутого Уокера" с Чаком Норрисом Гордон Т. Доусон

Российская Газета

Скончался Гордон Т. Доусон, бывший пожарный, начинавший карьеру в качестве актера и костюмера у Сэма Пекинпа, далее сделав себе имя как сценарист, продюсер, писатель и драматург.

Умер создатель "Крутого Уокера" Гордон Т. Доусон
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Доусон - создатель культового сериала "Крутой Уокер", на его счету проекты "Сыновья грома", "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа", "Букер", "Диагноз: Убийство", "Звездный путь: Дальний космос 9", "Досье детектива Рокфорда", "Бонанца", десятки других.

Как сообщила СМИ семья артиста, Доусон отошел в госпитале Уэст-Хиллза, Калифорния, на 85-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких.

Гордон Т. Доусон родился в 1938-м в Пасадане. В 17 лет присоединился к армии США, служил снайпером. После увольнения из ее рядов работал пожарным, откуда плавно перекочевал на Columbia Pictures. Как гласят анналы, Гордон три месяца просидел в подвале студии, с помощью паяльной лампы, клея и парафина придавая должно потрепанный и состаренный вид форме майора Данди из одноименной ленты Пекинпа (его сыграл там Чарлтон Хестон).

Пекинпа и Доусон сдружились, и экс-снайпер оказался в качестве не только костюмера, но и уже актера (правда, эпизодического) в "Дикой банде", продолжив тесно сотрудничать с режиссером и впредь.

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