ТНТ объявил имена первых участников нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Шоу «Битва экстрасенсов» вернется в новом формате на ТНТ 1 апреля. Руководство телеканала уже объявило имена тех, кто поборется за звание лучшего медиума.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Среди участников заявлены победители предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» – Константин Гецати (19 сезон), Владислав Череватый (22 сезон) и Александр Шепс (14 сезон). Имена остальных претендентов на звание лучшего в проекте пока держатся в тайне.

Гецати уже поделился впечатлениями от съемок. По его словам, с первых минут на площадки начались провокации со стороны других участников. Но маг предпочитает не обращать внимания на завистников, передает РИА Новости.