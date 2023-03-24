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3 часа назад

ТНТ объявил имена первых участников нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Слово и Дело

Шоу «Битва экстрасенсов» вернется в новом формате на ТНТ 1 апреля. Руководство телеканала уже объявило имена тех, кто поборется за звание лучшего медиума.

ТНТ объявил имена первых участников нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Среди участников заявлены победители предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» – Константин Гецати (19 сезон), Владислав Череватый (22 сезон) и Александр Шепс (14 сезон). Имена остальных претендентов на звание лучшего в проекте пока держатся в тайне.

Гецати уже поделился впечатлениями от съемок. По его словам, с первых минут на площадки начались провокации со стороны других участников. Но маг предпочитает не обращать внимания на завистников, передает РИА Новости.

По информации ТНТ, в «Экстрасенсах. Битва сильнейших» примут участие девять медиумов. Им снова придется проходить испытания, а скептикам и членам жюри отбирать лучших.

Фильмы,Александр Шепс,
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