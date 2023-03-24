Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Алек Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили предыдущий фильм "Суперсмерч"

Газета.Ru

В выходные 17–19 марта в кинотеатрах Запада был показан фильм-катастрофа «Суперсмерч». Это плод предыдущего сотрудничества между актером Алеком Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве, и несколькими продюсерами злополучного вестерна.

Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили "Суперсмерча"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишет The Hollywood reporter, пока актер переживает свой личный шторм из-за трагедии на фильме «Ржавчина», фильм-катастрофа Алека Болдуина «Суперсмерч» (Supercell) стал хитом в нескольких независимых кинотеатрах в выходные 17–19 марта.

При этом фильм практически не рекламировался, а Болдуин не взаимодействовал с прессой, только осветил мероприятие в социальной сети.

Фильм примечателен тем, что он знаменует собой предыдущее сотрудничество между Болдуином и несколькими продюсерами, которые позже продолжили работу над «Ржавчиной» , где Болдуин случайно выстрелил из реквизиторского пистолета и убил оператора Галину Хатчинс.

Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за его причастности к стрельбе со смертельным исходом. Болдуин не признает себя виновным.

Ранее Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде о гибели оператора.

Фильмы,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий