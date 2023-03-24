Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили "Суперсмерча"

В выходные 17–19 марта в кинотеатрах Запада был показан фильм-катастрофа «Суперсмерч». Это плод предыдущего сотрудничества между актером Алеком Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве, и несколькими продюсерами злополучного вестерна.

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Как пишет The Hollywood reporter, пока актер переживает свой личный шторм из-за трагедии на фильме «Ржавчина», фильм-катастрофа Алека Болдуина «Суперсмерч» (Supercell) стал хитом в нескольких независимых кинотеатрах в выходные 17–19 марта.

При этом фильм практически не рекламировался, а Болдуин не взаимодействовал с прессой, только осветил мероприятие в социальной сети.

Фильм примечателен тем, что он знаменует собой предыдущее сотрудничество между Болдуином и несколькими продюсерами, которые позже продолжили работу над «Ржавчиной» , где Болдуин случайно выстрелил из реквизиторского пистолета и убил оператора Галину Хатчинс.

Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за его причастности к стрельбе со смертельным исходом. Болдуин не признает себя виновным.