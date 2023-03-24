Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили "Суперсмерча"

В выходные 17–19 марта в кинотеатрах Запада был показан фильм-катастрофа «Суперсмерч». Это плод предыдущего сотрудничества между актером Алеком Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве, и несколькими продюсерами злополучного вестерна.
Как пишет The Hollywood reporter, пока актер переживает свой личный шторм из-за трагедии на фильме «Ржавчина», фильм-катастрофа Алека Болдуина «Суперсмерч» (Supercell) стал хитом в нескольких независимых кинотеатрах в выходные 17–19 марта.
При этом фильм практически не рекламировался, а Болдуин не взаимодействовал с прессой, только осветил мероприятие в социальной сети.
Фильм примечателен тем, что он знаменует собой предыдущее сотрудничество между Болдуином и несколькими продюсерами, которые позже продолжили работу над «Ржавчиной» , где Болдуин случайно выстрелил из реквизиторского пистолета и убил оператора Галину Хатчинс.
Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за его причастности к стрельбе со смертельным исходом. Болдуин не признает себя виновным.
Ранее Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде о гибели оператора.