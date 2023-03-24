«Стражи Галактики 3» будут длиться столько же, сколько «Мстители: Война бесконечности»

Похоже, «Стражи Галактики 3» будут одним из самых продолжительных фильмов киновселенной Marvel. Согласно данным издания The Direct, обратившем внимание не сайт Atomic Tickets, хронометраж лента составит 2 часа и 29 минут.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это на 12 минут больше, чем у второй части «Стражей Галактики» и ровно столько же, сколько у «Мстителей: Войны бесконечности». Впереди триквела про Стражей Галактики «Мстители: Финал», «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и «Вечные».

«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.