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1 час назад

30 марта выйдет мистический детектив "Детектор"

Газета.Ru

Премьера расширенной режиссерской версии фильма "Детектор" якутского режиссера Костаса Марсаана состоится 30 марта. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, где и состоится релиз.

В центре сюжета мистического детектива - бывший оперативный сотрудник Виктория (Екатерина Вилкова). Она привыкает к жизни с любимым мужем-психологом Романом (Кирилл Кяро). После нападения преступника на службе Виктория не может иметь детей, поэтому вместе с супругом берет из детского дома шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре.

Девочка сильно травмирована психологически, и в ее странных рисунках Виктория видит жертв убийцы, которого ей так и не удалось арестовать. Возлюбленные пытаются разобраться и поймать преступника.

Пока Виктория хватается за любые зацепки и ведет свое расследование, Роман пытается разобрать сигналы психики ребенка. Но девочка ведет себя крайне скрытно и агрессивно, рвет в клочья детские игрушки, и постепенно мужчина теряет над собой контроль.

Также в фимльме сыграют Гела Месхи ("ЮЗЗЗ"), Екатерина Темнова ("Огонь"), Елена Ласкавая ("Кухня").

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