30 марта выйдет мистический детектив "Детектор"

Премьера расширенной режиссерской версии фильма "Детектор" якутского режиссера Костаса Марсаана состоится 30 марта. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, где и состоится релиз.

В центре сюжета мистического детектива - бывший оперативный сотрудник Виктория (Екатерина Вилкова). Она привыкает к жизни с любимым мужем-психологом Романом (Кирилл Кяро). После нападения преступника на службе Виктория не может иметь детей, поэтому вместе с супругом берет из детского дома шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре.

Девочка сильно травмирована психологически, и в ее странных рисунках Виктория видит жертв убийцы, которого ей так и не удалось арестовать. Возлюбленные пытаются разобраться и поймать преступника.