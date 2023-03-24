Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел онлайн

Шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел в онлайне. Посмотреть фильм можно с сегодняшнего дня на «Кинопоиске».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему не справиться, поэтому для выполнения задания шпион объединяется с другими оперативниками и кинозвездой.

Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и многие другие