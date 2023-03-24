Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел онлайн

Чемпионат.com

Шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел в онлайне. Посмотреть фильм можно с сегодняшнего дня на «Кинопоиске».

Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел онлайн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему не справиться, поэтому для выполнения задания шпион объединяется с другими оперативниками и кинозвездой.

Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и многие другие

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — один из немногих голливудских фильмов, вышедших в России после февраля 2022 года. Ленту официально показывали в кинотеатрах страны с профессиональным дубляжом.

Фильмы,Джейсон Стэйтем,Джош Хартнетт,Хью Грант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий