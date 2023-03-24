Светлаков предложил заменить "Ёлки" на кинофраншизу "Пихты"

Сергей предложил запустить новую новогоднюю вселенную: "Спрашивают, будет ли фильм "Елки 10". Шикарный вопрос! Во-первых, я не знаю, выходили ли девятые вообще, мне никто об этом не сообщил. Вообще я бы запустил абсолютно новый новогодний хит - кинофраншизу. "Елки" так поднадоели уже. А можно запустить совершенно другое - и в названии, и во всем, назвать "Пихты".