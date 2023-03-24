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2 часа назад

Светлаков предложил заменить "Ёлки" на кинофраншизу "Пихты"

Российская Газета

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков на стриме на YouTube-канале "Skillbox Лекторий" в шутливой форме анонсировал новую киновселенную "Пихты".

Светлаков предложил заменить "Ёлки" на кинофраншизу "Пихты"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Прямой эфир был посвящен теме нейросетей и их потенциальным возможностям. Светлаков отвечал на вопросы зрителей.

Один из них был посвящен развитию кинофраншизы "Елки".

Сергей предложил запустить новую новогоднюю вселенную: "Спрашивают, будет ли фильм "Елки 10". Шикарный вопрос! Во-первых, я не знаю, выходили ли девятые вообще, мне никто об этом не сообщил. Вообще я бы запустил абсолютно новый новогодний хит - кинофраншизу. "Елки" так поднадоели уже. А можно запустить совершенно другое - и в названии, и во всем, назвать "Пихты".

В разработке дизайна афиши для фильма организаторы предложили попробовать свои силы всем зрителям и студентам. А в качестве эксперимента они поставили эту задачу и нейросети Midjourney.

Артист отнесся к привлечению искусственного интеллекта со скепсисом: "Схемы схемами, но то, что касается творчества - я не представляю, как человека может заменить нейросеть".

По итогам конкурса Сергею больше всего понравилась работа реального человека.

А вот результаты генеративного творчества Светлаков не оценил: "Она меня вот так видит? Это что за кошмар! Какие-то наклейки на водку. Почему четыре пальца?"

Российская Газета

Эксперты объяснили артисту, что нейросети являются лишь подмогой для дизайнеров и не заменят специалистов в ближайшем будущем.

"Надеюсь, что замены настоящим людям не будет. Настоящим людям, которые свои нейронные связи в голове и свои способности, свою уникальность используют не по схеме. Девчонки, ребята, у нее, у этой нейросети, без наших мозгов никаких шансов!" - прокомментировал Сергей Светлаков.

В конце эфира Светлаков выбрал лучшие слоганы для кинофраншизы: "Шишки-вверх!" и "Приходите, попихтим!"

Фильмы,Ёлки,Сергей Светлаков,
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