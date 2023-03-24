Несмотря на выход второй части, первый фильм "Аватара", вышедший в 2009 году, до сих пор остается культовым. Пока зрители томятся в ожидании третьей части, не успев переварить вторую, раскрываем методы Джеймса Кэмерона, которыми он пользуется на съемочной площадке.

Так, например, актерам пришлось ходить в специальный поход, где они учились выживать в дикой природе, а на площадке им нельзя было пользоваться телефонами — Кэмерон жестоко их наказывал.

Над самим фильмом работали более тысячи человек. Только визуальные эффекты потребовали работу 900 различных специалистов. Съемка и создание всех условий требовала еще больше людей.

Об этих и других секретах съемок фильма "Аватар" рассказал в своем блоге @kino_pes.

Смотрите видео и узнаете, как Кэмерон стал одним из величайших режиссеров современности.