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2 часа назад

Какие секреты хранят съемки фильма "Аватар": видео

Мария Каткова

Несмотря на выход второй части, первый фильм "Аватара", вышедший в 2009 году, до сих пор остается культовым. Пока зрители томятся в ожидании третьей части, не успев переварить вторую, раскрываем методы Джеймса Кэмерона, которыми он пользуется на съемочной площадке.

Так, например, актерам пришлось ходить в специальный поход, где они учились выживать в дикой природе, а на площадке им нельзя было пользоваться телефонами — Кэмерон жестоко их наказывал.

Новый "Аватар" стал пятым в списке самых кассовых фильмов

Над самим фильмом работали более тысячи человек. Только визуальные эффекты потребовали работу 900 различных специалистов. Съемка и создание всех условий требовала еще больше людей.

Об этих и других секретах съемок фильма "Аватар" рассказал в своем блоге @kino_pes.

Смотрите видео и узнаете, как Кэмерон стал одним из величайших режиссеров современности.

Ранее сообщалось, что Кэмерон раскрыл подробности третьего "Аватара".

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