Несмотря на выход второй части, первый фильм "Аватара", вышедший в 2009 году, до сих пор остается культовым. Пока зрители томятся в ожидании третьей части, не успев переварить вторую, раскрываем методы Джеймса Кэмерона, которыми он пользуется на съемочной площадке.
Так, например, актерам пришлось ходить в специальный поход, где они учились выживать в дикой природе, а на площадке им нельзя было пользоваться телефонами — Кэмерон жестоко их наказывал.
Над самим фильмом работали более тысячи человек. Только визуальные эффекты потребовали работу 900 различных специалистов. Съемка и создание всех условий требовала еще больше людей.
Об этих и других секретах съемок фильма "Аватар" рассказал в своем блоге @kino_pes.
Смотрите видео и узнаете, как Кэмерон стал одним из величайших режиссеров современности.
Ранее сообщалось, что Кэмерон раскрыл подробности третьего "Аватара".