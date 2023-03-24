Эти 5 фильмов не спасли от провала даже звезды

Многие убеждены, что наличие в фильме звезд первой величины неминуемо гарантирует ему успех и признание критиков. Однако это большое заблуждение. Подробнее о провальных картинах, которые не смогли спасти даже знаменитости – в материале "Рамблера".
Эштон Кутчер, Дженнифер Гарнер, Энн Хэтэуэй, Джессика Билл, Джулия Робертс... и это далеко не все звезды, появившиеся в картине. Однако от переизбытка звездных имен в титрах она не стала более интересной – это типичный "проходной" ромком.
Комедийный боевик Роберта Родригеса собрал столько негативных отзывов критиков, что даже был номинирован на антипремию "Золотую малину". Однако эту картину с нелогичным сюжетом можно найти в фильмографии Эмбер Херд, Мела Гибсона и не только.
При бюджете в 37 миллионов долларов в мировом прокате кинолента собрала всего 26,3 миллиона долларов. В числе звезд, которые едва ли гордятся этой работой: Брэдли Купер, Эмма Стоун, Рэйчел Макадамс, Бил Мюррей и Джон Красински.
Еще один номинант на "Золотую малину" от режиссера Джастина Закэма. Фильм повествует о семье, которой нужно пережить свадьбу своего приемного сына. В отличие от сюжета, каст впечатляющий: Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Аманда Сайфред.
А вот этой комедии удалось взять аж три "Золотые малины": за "худший фильм", "худшего режиссера" и "худший сценарий". Тем удивительнее то, что в титрах картины значатся лучшие голливудские актеры вроде Хью Джекмана, Кейт Уинслет, Наоми Уоттс, Холли Берри, Джерарда Батлера, Ричарда Гира и других. Вопрос лишь один: как они согласились на это?