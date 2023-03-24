Эти 5 фильмов не спасли от провала даже звезды

Многие убеждены, что наличие в фильме звезд первой величины неминуемо гарантирует ему успех и признание критиков. Однако это большое заблуждение. Подробнее о провальных картинах, которые не смогли спасти даже знаменитости – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "День Святого Валентина" Кадр из фильма "День Святого Валентина"

"День Святого Валентина", 2010

Эштон Кутчер, Дженнифер Гарнер, Энн Хэтэуэй, Джессика Билл, Джулия Робертс... и это далеко не все звезды, появившиеся в картине. Однако от переизбытка звездных имен в титрах она не стала более интересной – это типичный "проходной" ромком.

"Мачете убивает", 2013

Комедийный боевик Роберта Родригеса собрал столько негативных отзывов критиков, что даже был номинирован на антипремию "Золотую малину". Однако эту картину с нелогичным сюжетом можно найти в фильмографии Эмбер Херд, Мела Гибсона и не только.

"Алоха", 2015

При бюджете в 37 миллионов долларов в мировом прокате кинолента собрала всего 26,3 миллиона долларов. В числе звезд, которые едва ли гордятся этой работой: Брэдли Купер, Эмма Стоун, Рэйчел Макадамс, Бил Мюррей и Джон Красински.

"Большая свадьба", 2013

Еще один номинант на "Золотую малину" от режиссера Джастина Закэма. Фильм повествует о семье, которой нужно пережить свадьбу своего приемного сына. В отличие от сюжета, каст впечатляющий: Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Аманда Сайфред.

"Муви 43", 2013