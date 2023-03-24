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58 минут назад

5 фильмов, которые не спас от провала даже звездный состав

Мира Маркина

Многие убеждены, что наличие в фильме звезд первой величины неминуемо гарантирует ему успех и признание критиков. Однако это большое заблуждение. Подробнее о провальных картинах, которые не смогли спасти даже знаменитости – в материале "Рамблера".

Эти 5 фильмов не спасли от провала даже звезды
Фото: Кадр из фильма "День Святого Валентина"Кадр из фильма "День Святого Валентина"

"День Святого Валентина", 2010

Эштон Кутчер, Дженнифер Гарнер, Энн Хэтэуэй, Джессика Билл, Джулия Робертс... и это далеко не все звезды, появившиеся в картине. Однако от переизбытка звездных имен в титрах она не стала более интересной – это типичный "проходной" ромком.

"Мачете убивает", 2013

Кадр из фильма "Мачете убивает"

Комедийный боевик Роберта Родригеса собрал столько негативных отзывов критиков, что даже был номинирован на антипремию "Золотую малину". Однако эту картину с нелогичным сюжетом можно найти в фильмографии Эмбер Херд, Мела Гибсона и не только.

"Алоха", 2015

Кадр из фильма "Алоха"

При бюджете в 37 миллионов долларов в мировом прокате кинолента собрала всего 26,3 миллиона долларов. В числе звезд, которые едва ли гордятся этой работой: Брэдли Купер, Эмма Стоун, Рэйчел Макадамс, Бил Мюррей и Джон Красински.

"Большая свадьба", 2013

Кадр из фильма "Большая свадьба"

Еще один номинант на "Золотую малину" от режиссера Джастина Закэма. Фильм повествует о семье, которой нужно пережить свадьбу своего приемного сына. В отличие от сюжета, каст впечатляющий: Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Аманда Сайфред.

4 провальных фильма, которые все равно полюбились зрителям

"Муви 43", 2013

Кадр из фильма "Муви 43"

А вот этой комедии удалось взять аж три "Золотые малины": за "худший фильм", "худшего режиссера" и "худший сценарий". Тем удивительнее то, что в титрах картины значатся лучшие голливудские актеры вроде Хью Джекмана, Кейт Уинслет, Наоми Уоттс, Холли Берри, Джерарда Батлера, Ричарда Гира и других. Вопрос лишь один: как они согласились на это?

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