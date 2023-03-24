«Джон Уик 4» поохотится за $65-$70 млн в американском прокате

Фильм компании Lionsgate «Джон Уик: Глава 4» рассчитывает собрать от 65 до 70 миллионов долларов в американском прокате, что является рекордом франшизы и более чем достаточно, чтобы уничтожить конкурентов, в том числе и «Шазам! Ярость богов».

Последняя часть чрезвычайно успешной франшизы возвращает Киану Ривза в роли опытного убийцы по прозвищу Баба Яга.

У фильма много плюсов: Ривз популярен как никогда, а критики обожают фильм. Текущий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 95%, что является лучшим показателем для всех фильмов о Джоне Уике (все три предыдущие картины находились в диапазоне 80 процентов). Одна проблема: хронометраж «Джона Уика 4» составляет чуть менее трех часов, что означает меньшее количество показов.

На сегодняшний день фильм «Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум», вышедший в 2019 году, может похвастаться самым большими в серии премьерными сборами на внутреннем рынке - 56,8 млн долларов без учета инфляции.

На международном уровне фильм дебютирует в эти выходные на 71 территории мира, включая Великобританию, Германию, Австралию, Францию, Италию, Испанию и Мексику.