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1 час назад

«Джон Уик 4» поохотится за $65-$70 млн в американском прокате

Век

Фильм компании Lionsgate «Джон Уик: Глава 4» рассчитывает собрать от 65 до 70 миллионов долларов в американском прокате, что является рекордом франшизы и более чем достаточно, чтобы уничтожить конкурентов, в том числе и «Шазам! Ярость богов».

Последняя часть чрезвычайно успешной франшизы возвращает Киану Ривза в роли опытного убийцы по прозвищу Баба Яга.

У фильма много плюсов: Ривз популярен как никогда, а критики обожают фильм. Текущий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 95%, что является лучшим показателем для всех фильмов о Джоне Уике (все три предыдущие картины находились в диапазоне 80 процентов). Одна проблема: хронометраж «Джона Уика 4» составляет чуть менее трех часов, что означает меньшее количество показов.

На сегодняшний день фильм «Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум», вышедший в 2019 году, может похвастаться самым большими в серии премьерными сборами на внутреннем рынке - 56,8 млн долларов без учета инфляции.

На международном уровне фильм дебютирует в эти выходные на 71 территории мира, включая Великобританию, Германию, Австралию, Францию, Италию, Испанию и Мексику.

Прибыльная франшиза Lionsgate собрала в мировом прокате почти 590 миллионов долларов. К воскресенью эта цифра должна превысить 700 миллионов долларов. Первый «Джон Уик» собрал в мировом прокате $86,1 млн; «Джон Уик: Глава 2» - $174,3 млн; «Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум» - $328,3 млн.

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