Хью Грант боится фанатов Dungeons & Dragons и Мишель Родригес

Мировая премьера приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» состоится 31 марта. И Хью Грант, исполнитель одной из главных ролей в фильме, в интервью журналу SFX Magazine признался, что в ходе работы над ролью больше всего боялся фанатов D&D и своей коллеги по фильму, Мишель Родригес.

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Актёр отметил, что аудитория настолки Dungeons & Dragons крайне преданная и сплочённая, они любят эту игру и могут возненавидеть тех, кто отнесётся к ней без должного уважения. Что же до Родригес, то для роли варвара Хольги она набрала солидную мышечную массу и Грант всё ждал, что она его «побьёт».