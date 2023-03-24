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2 часа назад

Хью Грант боится поклонников Dungeons & Dragons и Мишель Родригес

Игромания.ру

Мировая премьера приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» состоится 31 марта. И Хью Грант, исполнитель одной из главных ролей в фильме, в интервью журналу SFX Magazine признался, что в ходе работы над ролью больше всего боялся фанатов D&D и своей коллеги по фильму, Мишель Родригес.

Хью Грант боится фанатов Dungeons & Dragons и Мишель Родригес
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Актёр отметил, что аудитория настолки Dungeons & Dragons крайне преданная и сплочённая, они любят эту игру и могут возненавидеть тех, кто отнесётся к ней без должного уважения. Что же до Родригес, то для роли варвара Хольги она набрала солидную мышечную массу и Грант всё ждал, что она его «побьёт».

В интервью Грант также обсудил возможность сняться в сериале «Доктор Кто» после появления в неканоническом пародийном эпизоде «Доктор Кто и проклятие неизбежной смерти». И, как оказалось, шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис предлагал Гранту роль Доктора в перезапуске, но тот отказался. В итоге сериал вернулся с Кристофером Экклестоном в главной роли.Со временем Хью Грант пожалел об отказе, однако заверил, что сейчас участие в культовом сериале его не интересует.Я не уверен, что смог бы смотреть «Доктора Кто» даже сейчас. Он так пугал меня в детстве. Даже эта музыка.Хью Грант

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