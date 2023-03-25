Российские киноэкраны окутает "Мгла"

…Однажды утром жители многоэтажного дома обнаруживают, что за окнами все окутано черной пеленой. Мгла пожирает каждого, кто пытается пройти сквозь нее, - он исчезает бесследно.

Это идет новый хоррор "Мгла" французского режиссера Гийома Никлу, участника Каннского и Берлинского фестивалей ("Долина любви", "Монахиня"). Его фильмография насчитывает более двадцати картин с такими звездами, как Изабель Юппер, Моника Белуччи, Катрин Денёв, Гийом Кане, Ванесса Паради, Жерар Депардье... На этот раз режиссер решил экспериментировать в жанровом кино, и "Мгла" принесла ему номинацию на крупнейшем фестивале хорроров в Ситжесе в категории "Лучший фильм".

События в картине разворачиваются стремительно и жутко. Связь с внешним миром потеряна: мобильные телефоны, телевидение больше не работают. Выхода из здания нет, значит, всем жизненным ресурсам, запасам пищи и воды рано или поздно наступит конец. Чтобы выжить, людям придется объединиться в группы - возникают враждующие кланы, сильные готовы топить слабых, животные инстинкты постепенно истребляют в человеке все человеческое…

Как объясняет режиссер фильма: "это история людей, которым приходится выживать на первобытном уровне. Это фильм ужасов - в нем происходят ужасающие события: угроза голода, убийства, выплески расизма, люди не в состоянии терпеть друг друга в замкнутом пространстве. Это своего рода испытание на человечность..."

Как признается режиссер, образ всепоглощающей мглы пришел ему на ум, когда он узнал о существовании субстанции из углеродных нанотрубок, которая поглощает 99,97% световых волн, - она чернее угля. "Мглу" можно назвать одним из самых личных фильмов - он имеет дело с преследовавшим меня детским страхом перед пожирающей жизнь пустотой".