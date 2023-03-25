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1 час назад

Роберт Дауни — младший и Роберт Паттинсон снимутся в новом проекте оскароносного Адама Маккея

Газета.Ru

Роберт Дауни — младший и Роберт Паттинсон снимутся в новом проекте режиссера Адама Маккея под названием "Средний рост, среднее телосложение", сообщает IndieWire. Автор

Дауни — младший и Паттинсон снимутся вместе в новом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не смотрите наверх" и "Игра на понижение" для своего нового фильма собирает каст мечты. Помимо Дауни — младшего и звезды "Бетмена" Паттинсона, в съемках картины также примут участие Эми Адамс, Форест Уитакер и Даниэль Дедуайлер.

"Средний рост, среднее телосложение" — криминальная комедия с элементами триллера. В центре истории окажется убийца (Паттинсон), который связывается с политиком (Адамс), чтобы изменить законы и избегать ответственности за преступления. Вести охоту на маньяка будет бывший полицейский (Дауни — младший). Адам Маккей написал сценарий и выступит в качестве режиссера ленты.

Съемки фильма планируют начать в конце лета – начале осени 2023 года.

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