Вышел трейлер хоррора про гигантскую акулу-людоеда "Мегалодон"

Опубликован трейлер очередного, немыслимо сказать какого по счету, шарксплотейшн-хоррора. На этот раз - доминиканского: "Мегалодон" (в оригинале - The Black Demon).

Фото: Российская Газета Российская Газета

Лента режиссера Адриана Грюнберга, номинанта "Золотой малины", постановщика картины "Рэмбо: Последняя кровь", выглядит примерно как 80% фильмов субжанра. Но там всё равно есть, на что посмотреть.

На Западе прокат "Демона" начнется в конце апреля, официальный цифровой релиз в России - 15 июня.

Синопсис. У берегов Калифорнии есть райское местечко -Лазурная Бухта. И если поверить рыбацким легендам, там обитает последний на планете мегалодон - исполинское чудовище по прозвищу Черный демон.