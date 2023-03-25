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4 часа назад

Вышел трейлер хоррора про гигантскую акулу-людоеда "Мегалодон"

Российская Газета

Опубликован трейлер очередного, немыслимо сказать какого по счету, шарксплотейшн-хоррора. На этот раз - доминиканского: "Мегалодон" (в оригинале - The Black Demon).

Вышел трейлер хоррора про гигантскую акулу-людоеда "Мегалодон"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Лента режиссера Адриана Грюнберга, номинанта "Золотой малины", постановщика картины "Рэмбо: Последняя кровь", выглядит примерно как 80% фильмов субжанра. Но там всё равно есть, на что посмотреть.

На Западе прокат "Демона" начнется в конце апреля, официальный цифровой релиз в России - 15 июня.

Синопсис. У берегов Калифорнии есть райское местечко -Лазурная Бухта. И если поверить рыбацким легендам, там обитает последний на планете мегалодон - исполинское чудовище по прозвищу Черный демон.

"Нефтяник Пол Стёржес (Джош Лукас) вместе с семьей проводит тут свой ежегодный отпуск. Но теперь поселок, в котором они прежде жили, в запустении, местные жители таинственно исчезли, по большей части. Внимание Пола привлекает одинокая платформа вдали от берега. Но стоит семье покинуть землю и перебраться на платформу, они оказываются во власти безжалостного доисторического гиганта", - уведомляют нас.

Фильмы,Джош Лукас,
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