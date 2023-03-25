Lionsgate презентовала дебютный постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». На нём изображена птица и змея, которые бьются друг с другом.

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Первый постер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

ФОТО: LIONSGATE

В фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» главные роли доверили Рэйчел Зеглер, Тому Блитому, Виоле Дэвис и Хантеру Шаферу. За постановку ленты отвечает режиссёр культового «Константина: Повелителя тьмы» и ленты «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс.