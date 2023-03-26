Кинокритик перечислил фильмы, на просмотр которых жалко времени

Названные картины, выйдя в прокат, стали кассовыми, вызвали зрительское одобрение, получили положительные отклики критиков. И все же, как считает журналист Георгий Амиян, на их просмотр не стоит тратить время.

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Издание «Спорт-Экспресс» передает мнение киноведа об этих картинах. Завоевавший «Оскар» фильм «Паразиты», по словам Амияна, слишком прямолинеен и не дает объемной картины для того, чтобы оценить действия персонажей.

Не лучшего мнения киновед и о киноленте «Мальчик в полосатой пижаме». В фильме рассказывается о дружбе мальчиков -сына немецкого офицера и юного арестанта, заключенного в концлагере. Амиян считает, что такие киносюжеты эксплуатируют эмоции зрителей, а действия немцев не могут вызывать сочуствия.