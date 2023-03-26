В эстонской Нарве с успехом прошла премьера «Чебурашки»

Расположенный на границе с Россией город Нарва - единственный в Эстонии, где прокатчик решился показать зрителям недавно вышедшую российскую киноленту «Чебурашка».

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Ссылаясь на свой источник, РИА «Новости» сообщает о том, что все билеты на дневной сеанс в 130-местном кинозале были раскуплены. Аналогичная ситуация с билетами была и на воскресенье. В выходные дни их стоимость достигает почти €7,5.

По информации источника, очень многие зрители пришли на сеанс с детьми. Фильм «Чебурашка» демонстрируется в кинотеатре Apollo Kino Astri на русском языке с эстонскими субтитрами.