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1 час назад

В эстонской Нарве с успехом прошла премьера российского детского фильма «Чебурашка»

runews24.ru

Расположенный на границе с Россией город Нарва - единственный в Эстонии, где прокатчик решился показать зрителям недавно вышедшую российскую киноленту «Чебурашка».

В эстонской Нарве с успехом прошла премьера «Чебурашки»
Фото: Runews24Runews24

Ссылаясь на свой источник, РИА «Новости» сообщает о том, что все билеты на дневной сеанс в 130-местном кинозале были раскуплены. Аналогичная ситуация с билетами была и на воскресенье. В выходные дни их стоимость достигает почти €7,5.

По информации источника, очень многие зрители пришли на сеанс с детьми. Фильм «Чебурашка» демонстрируется в кинотеатре Apollo Kino Astri на русском языке с эстонскими субтитрами.

В картине рассказывается о приключениях Чебурашки, попавшем из далекой страны с апельсиновыми садами в небольшой приморский город. Главного героя ленты озвучила актриса Ольга Кузьмина.

В фильме снимаются такие актеры, как Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие.

Фильмы,Чебурашка,Сергей Лавыгин,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Ольга Кузьмина,
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