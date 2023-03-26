Стахелски хочет «расширить цветовую палитру» Ghost of Tsushima

Режиссёр Чад Стахелски, известный по работе над «Джоном Уиком», рассказал о том, что хочет «расширить цветовую палитру» своей грядущей киноадаптацией Ghost of Tsushima.

Фото: Игромания Игромания

По его словам, в Ghost of Tsushima разворачивается действительно интересная история персонажа Дзина Сакая, которая привязана к потрясающим визуальным эффектам.

Стахелски признался, что хочет не только соответствовать этому уровню игры, но и попытаться превзойти его.

Сам режиссёр очень любит цвет и композицию — это заметно по его прошлым работам. В настоящее время команда экранизации активно изучают возможности для «расширения цветовой палитры» и воплощения игрового мира в жизнь через реализм и приземлённость. А вывести кинематографию экранизации Ghost of Tsushima на достойный уровень помогут достижения в современных технологиях.

Кроме того, Стахелски намекнул на то, что в фильме может появиться «Режим Куросавы» из игры — по крайней мере, такая возможность обсуждается.