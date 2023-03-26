Стахелски хочет «расширить цветовую палитру» Ghost of Tsushima

Режиссёр Чад Стахелски, известный по работе над «Джоном Уиком», рассказал о том, что хочет «расширить цветовую палитру» своей грядущей киноадаптацией Ghost of Tsushima.
По его словам, в Ghost of Tsushima разворачивается действительно интересная история персонажа Дзина Сакая, которая привязана к потрясающим визуальным эффектам.
Стахелски признался, что хочет не только соответствовать этому уровню игры, но и попытаться превзойти его.
Сам режиссёр очень любит цвет и композицию — это заметно по его прошлым работам. В настоящее время команда экранизации активно изучают возможности для «расширения цветовой палитры» и воплощения игрового мира в жизнь через реализм и приземлённость. А вывести кинематографию экранизации Ghost of Tsushima на достойный уровень помогут достижения в современных технологиях.
Кроме того, Стахелски намекнул на то, что в фильме может появиться «Режим Куросавы» из игры — по крайней мере, такая возможность обсуждается.
Напомним, что экранизацией Ghost of Tsushima занимаются 87Eleven Entertainment, PlayStation Productions и Sucker Punch Productions. Сценарий уже готов. Кстати, фильм будет снята полностью на японском языке с японскими актёрами.