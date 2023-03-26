Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
3 часа назад

Чад Стахелски хочет «расширить цветовую палитру» экранизации Ghost of Tsushima

Игромания.ру

Режиссёр Чад Стахелски, известный по работе над «Джоном Уиком», рассказал о том, что хочет «расширить цветовую палитру» своей грядущей киноадаптацией Ghost of Tsushima.

Стахелски хочет «расширить цветовую палитру» Ghost of Tsushima
Фото: ИгроманияИгромания

По его словам, в Ghost of Tsushima разворачивается действительно интересная история персонажа Дзина Сакая, которая привязана к потрясающим визуальным эффектам.

Стахелски признался, что хочет не только соответствовать этому уровню игры, но и попытаться превзойти его.

Сам режиссёр очень любит цвет и композицию — это заметно по его прошлым работам. В настоящее время команда экранизации активно изучают возможности для «расширения цветовой палитры» и воплощения игрового мира в жизнь через реализм и приземлённость. А вывести кинематографию экранизации Ghost of Tsushima на достойный уровень помогут достижения в современных технологиях.

Кроме того, Стахелски намекнул на то, что в фильме может появиться «Режим Куросавы» из игры — по крайней мере, такая возможность обсуждается.

Напомним, что экранизацией Ghost of Tsushima занимаются 87Eleven Entertainment, PlayStation Productions и Sucker Punch Productions. Сценарий уже готов. Кстати, фильм будет снята полностью на японском языке с японскими актёрами.

Фильмы,Джон Уик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий