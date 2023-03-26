В «Джокере 2» появится еще один культовый злодей — его знают все

В Сети опубликовали новые фотографии со съемок фильма «Джокер 2», на которых можно увидеть намек на нового суперзлодея из вселенной DC.

Фото: Cq.ru Cq.ru

На одном из плакатов можно увидеть Харви Дента — это Двуликий, один из самых известный злодеев.

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Дент был окружным прокурором Готэма, пока несчастный случай не разрушил его психическое здоровье. После трагедии Харви перевоплотился в Двуликого и стал влиятельным криминальным боссом и одним из заклятых врагов Бэтмена.

Кто его сыграет в «Джокере 2», пока неясно. Возможно, у него будет камео.

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25 марта в Сети также появились первые фотографии Леди Гаги в образе Харви Квинн.