В «Джокере 2» появится еще один культовый злодей — его знают все

В Сети опубликовали новые фотографии со съемок фильма «Джокер 2», на которых можно увидеть намек на нового суперзлодея из вселенной DC.
На одном из плакатов можно увидеть Харви Дента — это Двуликий, один из самых известный злодеев.
Дент был окружным прокурором Готэма, пока несчастный случай не разрушил его психическое здоровье. После трагедии Харви перевоплотился в Двуликого и стал влиятельным криминальным боссом и одним из заклятых врагов Бэтмена.
Кто его сыграет в «Джокере 2», пока неясно. Возможно, у него будет камео.
25 марта в Сети также появились первые фотографии Леди Гаги в образе Харви Квинн.
«Джокер: Безумие на двоих» ожидается в кинотеатрах 4 октября 2024 года. Фанаты оригинала с нетерпением ждут выхода продолжения и надеются, что оно не разочарует.