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Леди Гага и Хоакин Феникс в своих образах — на новых кадрах со съемок «Джокера 2»

В Сети продолжают появляться новые фотографии со съёмок «Джокера 2», которые идут прямо сейчас в Нью-Йорке. В этот раз в объективы фотографов попали Хоакин Феникс в образе Джокера и Леди Гага в образе Харли Квинн. Кроме того, на одном из кадров можно увидеть газету, в которой сообщается о безумной любви между двумя героями.

Гага и Феникс на новых кадрах со съемок «Джокера 2»
© Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Ранее в интернет также просочились и другие кадры со съёмок фильма. На них можно увидеть Леди Гагу в привычном образе Харли Квинн — с её фирменной причёской и макияжем.

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.

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