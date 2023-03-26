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Фото: Хоакин Феникс в образе антигероя на съемках «Джокера 2»

В Сеть просочилась ещё одна пачка фотографий со съёмок «Джокера 2». В этот раз фотографы поймали в объектив Хоакина Феникса, который во второй части вернулся к образу Джокера. Судя по фото, в фильме героя Феникса заключат под стражу.

Фото: Хоакин Феникс в образе антигероя на съемках «Джокера 2»
© Чемпионат.com

Фото Хоакина Феникса в образе Джокера на съёмках фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Чемпионат.com

Вчера в Сеть слили изображения со съёмок картины с Леди Гагой, которая в сиквеле играет Харли Квинн.

Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм будет продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года.

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