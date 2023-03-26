Ганн прокомментировал продолжительность "Стражей Галактики 3"

Режиссер "Стражей Галактики 3" Джеймс Ганн заявил, что фильм станет самым продолжительным из всей трилогии. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
По слухам, хронометраж картины может составить около двух с половиной часов. Ганн уверена, что ни одна секунда фильма "не была потрачена впустую".
"В ленте не будет "лишнего жира". Каждому главному герою "Стражей" необходимо было пройти полную арку не только для этого фильма, но и для всей трилогии", – заявил режиссер.
Премьера третьей части фильма "Стражи Галактики" запланирована на пятое мая.
Ранее стало известно, что "Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Батисты.