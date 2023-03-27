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2 часа назад

Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

Ferra.ru

Инженер Джеймс Хобсон недавно продемонстрировал на своём YouTube-канале Hacksmith Industries реальный пуленепробиваемый костюм, вдохновлённый одеждой, показанной во втором фильме «Джон Уик».

Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Костюм, изготовленный из 20 слоев кевлара и специального вида тонкого прочного пластика, способно выдержать выстрелы из пули калибра .357 Magnum.

Проект, который занял 1,5 года и обошёлся во впечатляющие 96 000 долларов, демонстрирует потенциал создания передовых средств защиты для различных областей применения.

Дизайн и характеристики костюма привлекли значительное внимание, зрители проявили интерес к технологии и потенциальному применению в таких областях, как правоохранительные органы, безопасность и военные.

Напомним, что ранее автор этого же канала создали первый в мире по-настоящему рабочий световой меч.

Фильмы,Джон Уик,
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