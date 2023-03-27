Блогер создал настоящий пуленепробиваемый костюм из фильма «Джон Уик»

Инженер Джеймс Хобсон недавно продемонстрировал на своём YouTube-канале Hacksmith Industries реальный пуленепробиваемый костюм, вдохновлённый одеждой, показанной во втором фильме «Джон Уик».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Костюм, изготовленный из 20 слоев кевлара и специального вида тонкого прочного пластика, способно выдержать выстрелы из пули калибра .357 Magnum.

Проект, который занял 1,5 года и обошёлся во впечатляющие 96 000 долларов, демонстрирует потенциал создания передовых средств защиты для различных областей применения.

Дизайн и характеристики костюма привлекли значительное внимание, зрители проявили интерес к технологии и потенциальному применению в таких областях, как правоохранительные органы, безопасность и военные.