«Крик 6» с Дженной Ортегой выйдет в онлайне 25 апреля

«Крик 6» — один из самых популярных фильмов 2023 года, выйдет в онлайне уже 25 апреля. Об этом сообщило издание The Hollywood Handle. Премьеры ленты в кинотеатрах состоялась 10 марта, то есть в сеть фильм выложат через 45 дней.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Информацию о релизе в онлайне не подтверждала сама Paramount Pictures, однако дата звучит реалистично, поскольку кинокомпания выпускает свои картины в онлайне примерно через такое же время после премьеры в кинотеатрах.

«Крик 6» — новая часть франшизы про убийцу с жуткой кричащей маской. Шестая част получила положительные отзывы от критиков и аудитории, а также собрала неплохую кассу. Одну из главных ролей в фильме сыграла Дженна Ортега.