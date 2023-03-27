Стоит ли внимания фильм «Все везде и сразу»

Хочется какую-то метафорическую кока-колу выпить поскорее, нарочито швыркая, чтобы смыть вкус этого чудесного киногамбургера.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Просто чтоб вы понимали: там есть сцена, где толстая азиатская девочка избивает двух охранников гиперреалистичными фаллоимитаторами размера XXL.

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А в другой сцене азиатская женщина сражается с двумя бойцами, которые для придания себе магической силы пытаются в прыжке и с криком «Кия!» надеться задом на опять же фаллоимитатор или хотя бы вантуз — и им это удается! А она потом, тоже в прыжке, ловко достает из них эти штуки с характерным звуком.

Ну там не только это, конечно, там еще есть Джейми Ли Кертис с огромным брюхом, трюки в стиле Джеки Чана, главный второй мужской герой в стиле Джеки Чана, параллельные вселенные, подружки-лесбиянки и множество отсылок и культурных кодов. Латвийскому критику Антону Долину, признанному у нас иноагентом, раздолье для глубоких рассуждений и не менее глубоких выводов.

Но по факту это чистый треш. Чистейший. При этом снятый за какие-то большие деньги, более того — победитель «Оскара»! Да какой победитель — 7 (семь) «Оскаров»! Одиннадцать номинаций!

Мы с этим «Оскаром» уже ко всему привыкли, давно здесь сидим, видели горбатые горы Ваканды в лунном свете, но я клянусь — такого еще не было. Это просто днище. Более отвратительного фильма не было со времен «Человеческой многоножки — 2» или «Страны приливов» Терри Гиллиама.

Хотя, судя по описанию, предыдущий фильм тех же авторов «Человек — швейцарский нож», также исследующий тему метеоризма у мертвых, еще отвратительнее, еще трешовее: «Главный герой Хэнк оказался в одиночестве на необитаемом острове. Находясь на грани самоубийства, он находит мертвое тело. Вскоре оказывается, что тело производит огромное количество газов, и Хэнк, оседлав труп, едет на нем, как на аквабайке»… «Вскоре Хэнк обнаруживает у трупа странные и разнообразные особенности — тот извергает изо рта питьевую воду, может стрелять изо рта предметами, высекать искры пальцами, указывать пенисом направление, словно компасом» (Википедия).

Но это хотя бы «независимое кино», а не голливудский мейнстрим, получивший столько же статуэток, сколько «Танцующий с волками» в 1990 году. «Танцующего с волками» и «Все везде и сразу» разделяют 33 года и пропасть. Как будто не просто разные фильмы — разные миры. Совершенно параллельные.