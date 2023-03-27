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2 часа назад

Глава Lionsgate сделал заявление о пятом "Джоне Уике"

Российская Газета

Внимание! Текст содержит спойлеры! Руководитель студии Lionsgate Джо Дрейк сообщил, что в кинокомпании всерьез рассматривают возможность выхода пятой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом.

Глава Lionsgate сделал заявление о пятом "Джоне Уике"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Для тех, кто видит в этом заявлении некоторые нестыковки (в финале квадриквела главный герой погибает), топ-менеджер пояснил, что в кинематографе есть много разных способов исполнить задуманный финт на экране.

Также Дрейк добавил, что потенциальная пятая часть сможет состояться только в случае кассового успеха "Джона Уика 4" (мощный фундамент для чего уже заложен) и спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

Примечательно, что разговоры о пятом "Уике" ходили ещё до премьеры четвертого.

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