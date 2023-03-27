"Джон Уик 4" заработал 300 млн рублей в России в первые дни проката

Новый голливудский боевик «Джон Уик 4» показал самый кассовый старт проката в РФ в 2023 году. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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За первые выходные проката фильм с Киану Ривзом в главной роли заработал около 300 млн руб. Кроме того, он показал наилучшую среднюю заполняемость — в 27 человек на сеанс.

Еще одна новинка, российский мультфильм «Коты Эрмитажа», заработал 90 млн руб. и расположился на третьей строчке в прокатной таблице. Еще одна анимационная новинка, «Моя фея-проказница», заработала в российском прокате в минувшие выходные 11 млн руб. и находится на восьмой строчке в чарте.