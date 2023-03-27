В России выйдет жестокий триллер "Игра на выживание"

Фото: Российская Газета Российская Газета

Лента класса "Б" ознаменована, в частности, тем, что в ней вновь появляются на одном экране слегка профукавший карьеру Микки Рурк и закатившаяся, едва успев взойти, звездочка Мена Сувари. (В прошлый раз этих двоих мы видели вместе в 2005-м - в "Домино" Тони Скотта.) Еще тут есть Каспер Ван Дин, если кому-то от этого внезапно сделается легче.

Сняла фильм женщина-режиссер Элизабет Блейк-Томас, и это чувствуется уже на стадии трейлера.

Суть. Группа отвратительных мужчин-охотников "регулярно заманивают женщин на свой остров с целью охоты на них с выигрышем в 100 тысяч долларов". Да вот только на этот раз гадам не повезло связаться не с теми тремя девушками - "к своему удивлению мужчины обнаруживают, что на них самих ведется охота".

"Большинство моих фильмов ориентированы на семейную аудиторию, поэтому женоненавистнические персонажи картины и сцены нападения оказались для меня непростой задачей. При монтаже мы позаботились о том, чтобы сосредоточить внимание на нашей главной героине Кассандре (Сувари) и ее миссии линчевателя", - оживленно рассказывает постановщица в пресс-релизе, предоставленном "Кинократии" прокатчиком.