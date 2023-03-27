Фильм "Снегирь" откроет 45-й Московский международный кинофестиваль

Новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет 45-й Московский международный кинофестиваль - премьера состоится 20 апреля.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Фильм об истории экипажа рыболовного судна "Снегирь", которое попадает в шторм, выйдет в российский прокат 8 июня.

В главных ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие. В центре сюжета - команда корабля "Снегирь". Рыболовное судно - плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее - желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка - Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков - не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм - не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Сценарий для фильма написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". "С одной стороны - это абсолютно кино Бориса Хлебникова, которого мы любим, знаем, и который один из самых сильных и ярких режиссеров нашего времени, с другой стороны - это совершенно другой Хлебников. Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы - оно большое", - говорит продюсер фильма Сергей Сельянов

Справка "РГ"