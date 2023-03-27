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Фильм «Переводчик» Гая Ричи выйдет в кинотеатрах России 18 мая

«Кинопоиск» объявил о том, что новый фильм Гая Ричи «Переводчик» доберётся до России уже 18 мая. Ленту можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны, а прокатчиком выступит компания «Вольга».

Фильм «Переводчик» Гая Ричи выйдет в кинотеатрах России 18 мая
© Чемпионат.com

«Переводчик» рассказывает историю сержанта Джона Кинли, который завершает свою службу в Афганистане. В один из последних дней он попадает под обстрел. Тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — рискуя своей жизнью, он помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»). Это будет уже второй фильм Гая Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола»), вышедший в России за полгода. Ранее в кинотеатрах РФ показали ленту «Операция «Фортуна», которая недавно добралась до онлайн-сервисов.

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