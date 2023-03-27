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2 часа назад

Премьера «Переводчика» Гая Ричи состоится в РФ 18 мая

FBM.ruиещё 2

Стало известно, что кинокомпания ВОЛЬГА выпустит в российский кинотеатральный прокат новый фильм Гая Ричи «Переводчик» (18+) 18 мая этого года.

Премьера «Переводчика» Гая Ричи состоится в РФ 18 мая
Фото: FBM.ruFBM.ru

События кинокартины разворачиваются вокруг Джона Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Он понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед, который отбил раненного Кинли и на себе вытащил через опасную территорию.

Чувство долга не даёт Джону покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьёй. При этом на обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но главный герой понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

Главную роль в проекте сыграл номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол. Также в съёмках участвовали Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Дар Сулим, Джейсон Вонг и другие.

Экшн-триллер «Переводчик» создавала команда, которая ранее работала над фильмами «Джентльмены» (18+) и «Гнев человеческий» (18+).

Авторы сценария – Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Продюсерами выступили Айван Эткинсон и Ольга Филипук. Стоит отметить, что режиссёр Гай Ричи выступил и в роли сценариста, и в роли продюсера. А место композитора занял Кристофер Бенстед.

Фильмы,Оскар,Переводчик,Энтони Старр,Ольга Филипук,Александр Людвиг,
18+
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