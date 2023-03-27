Премьера «Переводчика» Гая Ричи состоится в РФ 18 мая

Стало известно, что кинокомпания ВОЛЬГА выпустит в российский кинотеатральный прокат новый фильм Гая Ричи «Переводчик» (18+) 18 мая этого года.
События кинокартины разворачиваются вокруг Джона Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Он понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед, который отбил раненного Кинли и на себе вытащил через опасную территорию.
Чувство долга не даёт Джону покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьёй. При этом на обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но главный герой понимает, что не может бросить своего товарища в беде.
Главную роль в проекте сыграл номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол. Также в съёмках участвовали Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Дар Сулим, Джейсон Вонг и другие.
Экшн-триллер «Переводчик» создавала команда, которая ранее работала над фильмами «Джентльмены» (18+) и «Гнев человеческий» (18+).
Авторы сценария – Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Продюсерами выступили Айван Эткинсон и Ольга Филипук. Стоит отметить, что режиссёр Гай Ричи выступил и в роли сценариста, и в роли продюсера. А место композитора занял Кристофер Бенстед.