Сцена боя в "Джон Уик 4" отсылает к игре The Hong Kong Massacre

"Я увидел ту видеоигру и хочу её упомянуть - кажется, она называлась The Hong Kong Massacre. Мы делали так много сцен со вспышками выстрелов, что в голове просто щёлкнуло - что ж, если я буду сверху, то мы будем снимать вот так и так, а потом дорисуем эти крутые линии с помощью вспышек. И если я получу правильный эффект мерцания, то это будет похоже на игру Etch A Sketch", - рассказал режиссер. Он также упомянул, что это было сделано намеренно, как один из способов усилить экшн и удержать зрителей "в режиме видеоигры".