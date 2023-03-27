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1 час назад

Сцена боя в "Джон Уик 4" отсылает к игре The Hong Kong Massacre

Российская Газетаиещё 1

Продолжительная сцена боя в фильме "Джон Уик" (John Wick: Chapter 4) в заброшенном здании в Париже, снятая сверху, отсылает искушенного зрителя к игре The Hong Kong Massacre.

Сцена боя в "Джон Уик 4" отсылает к игре The Hong Kong Massacre
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Некоторым она напомнила другую видеоигру - Hotline Miami, однако режиссер фильма Чад Стахелски рассказал порталу SlashFilm, откуда к нему пришло вдохновение.

"Я увидел ту видеоигру и хочу её упомянуть - кажется, она называлась The Hong Kong Massacre. Мы делали так много сцен со вспышками выстрелов, что в голове просто щёлкнуло - что ж, если я буду сверху, то мы будем снимать вот так и так, а потом дорисуем эти крутые линии с помощью вспышек. И если я получу правильный эффект мерцания, то это будет похоже на игру Etch A Sketch", - рассказал режиссер. Он также упомянул, что это было сделано намеренно, как один из способов усилить экшн и удержать зрителей "в режиме видеоигры".

Фильм возглавил российский бокс-офис с 348 млн рублей сборов в первые дни проката. Впечатляющие успехи у картины и на мировом рынке - он стартовал резвее всех частей франшизы.

Фильмы,Джон Уик,
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