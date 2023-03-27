Сцена боя в "Джон Уик 4" отсылает к игре The Hong Kong Massacre

Продолжительная сцена боя в фильме "Джон Уик" (John Wick: Chapter 4) в заброшенном здании в Париже, снятая сверху, отсылает искушенного зрителя к игре The Hong Kong Massacre.
Некоторым она напомнила другую видеоигру - Hotline Miami, однако режиссер фильма Чад Стахелски рассказал порталу SlashFilm, откуда к нему пришло вдохновение.
"Я увидел ту видеоигру и хочу её упомянуть - кажется, она называлась The Hong Kong Massacre. Мы делали так много сцен со вспышками выстрелов, что в голове просто щёлкнуло - что ж, если я буду сверху, то мы будем снимать вот так и так, а потом дорисуем эти крутые линии с помощью вспышек. И если я получу правильный эффект мерцания, то это будет похоже на игру Etch A Sketch", - рассказал режиссер. Он также упомянул, что это было сделано намеренно, как один из способов усилить экшн и удержать зрителей "в режиме видеоигры".
Фильм возглавил российский бокс-офис с 348 млн рублей сборов в первые дни проката. Впечатляющие успехи у картины и на мировом рынке - он стартовал резвее всех частей франшизы.