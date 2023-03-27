5 лучших индийских фильмов, которые покорили весь мир

Индийский кинематограф прославился благодаря аутентичным танцам и драматическим перипетиям. Однако за несколько десятилетий в нем появились куда более глубокие картины, которые не уступают голливудским шедеврам. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".
В центре сюжета музыкальной драмы заключенный по имени Вир. За годы заточения он не произнес ни слова. Но почему? Найти ответ на этот вопрос должна правозащитница Самия.
Фильм повествует о тренере, который внезапно для себя становится во главе женской команды по хоккею на траве. Теперь ему нужно не только найти общий язык с девушками, но также привести их к победе.
18-летний сирота из трущоб оказывается в финале популярного шоу: "Кто хочет стать миллионером?". От богатства героя отделяет всего один вопрос, как вдруг шоу прерывает полиция, уверенная, что игрок – мошенник.
Страдающий от синдрома Аспергера Ризван Кхан женится на своей возлюбленной Мандире в Сан-Франциско. Их брак не знает неурядиц, но лишь до 11 сентября 2001 года. Когда отношение в США к мусульманам резко меняется, любовь Ризвана и Мандиры дает трещину.
Наина Матур всегда мечтала стать учительницей, но она страдает синдромом Туретта. Ее болезнь регулярно становится объектом насмешек учеников. Удастся ли Наине совладать с этим, или она откажется от своей мечты?