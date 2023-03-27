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1 час назад

5 лучших индийских фильмов, которые покорили весь мир

Мира Маркина

Индийский кинематограф прославился благодаря аутентичным танцам и драматическим перипетиям. Однако за несколько десятилетий в нем появились куда более глубокие картины, которые не уступают голливудским шедеврам. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

5 лучших индийских фильмов, которые покорили весь мир
Фото: Кадр из фильма "Вир и Зара"Кадр из фильма "Вир и Зара"

"Вир и Зара", 2004

Кадр из фильма "Вир и Зара"

В центре сюжета музыкальной драмы заключенный по имени Вир. За годы заточения он не произнес ни слова. Но почему? Найти ответ на этот вопрос должна правозащитница Самия.

"Индия, вперед", 2007

Кадр из фильма "Индия, вперед"

Фильм повествует о тренере, который внезапно для себя становится во главе женской команды по хоккею на траве. Теперь ему нужно не только найти общий язык с девушками, но также привести их к победе.

"Миллионер из трущоб", 2008

Кадр из фильма "Миллионер из трущоб"

18-летний сирота из трущоб оказывается в финале популярного шоу: "Кто хочет стать миллионером?". От богатства героя отделяет всего один вопрос, как вдруг шоу прерывает полиция, уверенная, что игрок – мошенник.

"Меня зовут Кхан", 2010

Кадр из фильма "Меня зовут Кхан"

Страдающий от синдрома Аспергера Ризван Кхан женится на своей возлюбленной Мандире в Сан-Франциско. Их брак не знает неурядиц, но лишь до 11 сентября 2001 года. Когда отношение в США к мусульманам резко меняется, любовь Ризвана и Мандиры дает трещину.

Лучшие фильмы Акиры Куросавы

"Я – препод", 2018

Кадр из фильма "Я – препод"

Наина Матур всегда мечтала стать учительницей, но она страдает синдромом Туретта. Ее болезнь регулярно становится объектом насмешек учеников. Удастся ли Наине совладать с этим, или она откажется от своей мечты?

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