Новое аниме про Мегумин из Коносубы выйдет 5 апреля

Студия Drive, известная по сериалу «Для тебя, Бессмертный», выпустит новое аниме про Мегумин — популярного в интернете персонажа из комедийного романа «Да благословят боги этот прекрасный мир!» про школьника, который после смерти попадает в мир фэнтезийной MMORPG.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Спин-офф «Одаривая этот замечательный мир взрывами!» подробнее раскроет личность юного архимага, владеющего взрывной магией. Всего в сериале про волшебницу в шляпе будет 12 серий, первая из которых выйдет уже 5 апреля.