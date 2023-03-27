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Озвучена дата выхода фильма «Убийцы цветочной луны»

Apple наконец объявила дату релиза «Убийц цветочной луны» — нового фильма с Леонардо Ди Каприо. Премьера картины состоится 20 октября в кинотеатрах всего мира. Позже лента доберётся до онлайн-сервиса Apple TV+, однако точной даты цифрового релиза пока нет.

Озвучена дата выхода фильма «Убийцы цветочной луны»
© Чемпионат.com

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также это будет вторая крупная роль для оскароносного Брендана Фрейзера за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»).

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