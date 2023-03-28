Джон Уик «сменил» национальность в украинской интерпретации боевика

Герой Киану Ривза Джон Уик в одноименном боевике является выходцем из Белоруссии. Об этом зритель узнал из третьей части кинофраншизы. Однако на Украине бытует иное мнение.

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Поклонники кинофраншизы помнят, что настоящее имя наемника – Джордани Йованович, а родился он в цыганском таборе на территории БССР. Но украинские кудесники решили проявить смекалку и сменили национальность главному герою.