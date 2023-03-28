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Джон Уик «сменил» национальность в украинской интерпретации боевика

Герой Киану Ривза Джон Уик в одноименном боевике является выходцем из Белоруссии. Об этом зритель узнал из третьей части кинофраншизы. Однако на Украине бытует иное мнение.

Джон Уик «сменил» национальность в украинской интерпретации боевика
© Слово и дело

Поклонники кинофраншизы помнят, что настоящее имя наемника – Джордани Йованович, а родился он в цыганском таборе на территории БССР. Но украинские кудесники решили проявить смекалку и сменили национальность главному герою.

В Telegram-канале «Российской газеты» появился отрывок из третьего «Джона Уика», переведенный на мову. В этом моменте Киану Ривз говорит о своих корнях, но традиционное «дитя Беларуси» заменено на «дитя Украины». При этом в оригинале Уик исповедуется на русском языке

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