Александр Митта отмечает 90-летие

Кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Митта отмечает сегодня 90-летие. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''.

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Картина получила премию кинокритики за лучший фильм и премию на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году.

Известность Александру Митте принесла картина ''Звонят, откройте дверь'', которая на Венецианском кинофестивале в 1965 году получила ''Золотого льва'' и приз католического жюри как лучший детский фильм.

Среди других известных работ режиссера: картина ''Гори, гори, моя звезда'', первая советская лента в жанре ''фильм-катастрофа'' ''Экипаж'', фильмы ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', ''Сказка странствий'', ''Граница. Таежный роман''.