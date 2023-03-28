5 итальянских фильмов, которые впечатляют сильнее голливудских

Каждый уважающий себя киноман не пропускает премьеры итальянского кинематографа. И неспроста: в Италии нередко выходят картины, которые смело могут дать фору голливудским блокбастерам. Подробнее о фильмах, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".
Вдова Малена – предмет зависти женщин и вожделения мужчин. Она сражает всех своей красотой, но красота не приносит ей счастья. Напротив, становится ее уязвимым местом.
Криминальная драма повествует историю 10-летнего Микеле. Как-то раз юный житель итальянской деревушки случайно обнаруживает тайник мафии, где преступник спрятал следы
своего злодеяния.
Вергилий – хитроумный аферист и директор аукционного дома. В секретном зале его виллы хранятся сотни бесценных картин, но однажды герой встречает женщину, которая предлагает ему необычную сделку.
В центре сюжета 65-летний богемный писатель. Казалось бы, у него есть все для безмятежной жизни, вот только ничто его не радует. Ежедневно он наблюдает за тем, как окружающие теряют нравственные ориентиры, и погружается в пучину безрадостных раздумий.
Девять человек приходят на встречу с таинственным Незнакомцем. Он может исполнить желание каждого, но взамен люди должны выполнить те или иные задания. Их сложность зависит от размера желания. Вопрос лишь один: как далеко они зайдут в погоне за мечтой?