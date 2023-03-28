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1 час назад

5 итальянских фильмов, которые впечатляют сильнее голливудских

Мира Маркина

Каждый уважающий себя киноман не пропускает премьеры итальянского кинематографа. И неспроста: в Италии нередко выходят картины, которые смело могут дать фору голливудским блокбастерам. Подробнее о фильмах, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

5 итальянских фильмов, которые впечатляют сильнее голливудских
Фото: Кадр из фильма "Малена"Кадр из фильма "Малена"

"Малена", 2000

Кадр из фильма "Малена"

Вдова Малена – предмет зависти женщин и вожделения мужчин. Она сражает всех своей красотой, но красота не приносит ей счастья. Напротив, становится ее уязвимым местом.

"Я не боюсь", 2003

Кадр из фильма "Я не боюсь"

Криминальная драма повествует историю 10-летнего Микеле. Как-то раз юный житель итальянской деревушки случайно обнаруживает тайник мафии, где преступник спрятал следы

своего злодеяния.

"Лучшее предложение", 2012

Кадр из фильма "Лучшее предложение"

Вергилий – хитроумный аферист и директор аукционного дома. В секретном зале его виллы хранятся сотни бесценных картин, но однажды герой встречает женщину, которая предлагает ему необычную сделку.

"Великая красота", 2013

Кадр из фильма "Великая красота"

В центре сюжета 65-летний богемный писатель. Казалось бы, у него есть все для безмятежной жизни, вот только ничто его не радует. Ежедневно он наблюдает за тем, как окружающие теряют нравственные ориентиры, и погружается в пучину безрадостных раздумий.

Одно удовольствие: лучшие фильмы, которые невозможно разгадать

"Место встречи", 2017

Кадр из фильма "Место встречи"

Девять человек приходят на встречу с таинственным Незнакомцем. Он может исполнить желание каждого, но взамен люди должны выполнить те или иные задания. Их сложность зависит от размера желания. Вопрос лишь один: как далеко они зайдут в погоне за мечтой?

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