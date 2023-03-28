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35 минут назад

Вышел новый трейлер "Переводчика" Гая Ричи

Российская Газета

Появился второй трейлер "Переводчика" (The Covenant) - это новая лента Гая Ричи, жесткий британо-испанский военный боевик с рейтингом R.

Ричи - постановщик, соавтор сценария и сопродюсер. В ролях - Джейк Джилленхол, Дар Салим, Энтони Старр, Александр Людвиг, Джонни Ли Миллер, Эмили Бичем, Бобби Шофилд, Свен Теммел и Джейсон Вонг.

Джилленхол играет сержанта Джон Кинли, который не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане. Но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед (Салим). Именно Ахмеду удалось отбить раненого Кинли и на себе вытащить через опасную территорию.

Но теперь чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. В итоге на обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но сержант понимает, что не может бросить товарища в беде.

В российский прокат лента выйдет 18 мая.

Фильмы,Видео,Переводчик,Энтони Старр,Александр Людвиг,Джонни Миллер,
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