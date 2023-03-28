Какие дебютные сериалы и короткометражки получат господдержку

Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги конкурса на создание дебютных работ, среди которых - пилотные серии художественных, анимационных, документальных сериалов и короткометражные проекты начинающих режиссеров и сценаристов. Общая сумма поддержки - почти 57 миллионов рублей.

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Среди победителей - комедийный фильм "Премия" о жителях маленького города, сериал "Собери меня, если сможешь" о победившем зависимость наркомане, ностальгический комедийный сериал "Старость, я люблю тебя!", короткометражная драма "Соседки", посвященный проблемам буллинга фильм "Идеальный класс" и другие игровые проекты.

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В числе документальных работ - веб-сериал "Мексика и Россия: союз двух культур", проект "Искусство танцевать: Балет" о развитии танцевального искусства в России, история одной семьи в короткометражном фильме "Там, где ты спишь", проект "Мягкая сила" о женщинах-волонтерах в зоне военных действий и другие.

Поддержку также получат анимационные сериалы "Кит плывет на Север" по одноименной философской сказке Анастасии Строкиной, "Метеопатруль" о буднях молодых российских ученых, "Арктика 17" в жанре космической научной фантастики.

"Мы запустили этот отбор, чтобы поддержать начинающих, перспективных, талантливых кинематографистов, проекты которых не могут и не должны соревноваться с крупными и масштабными участниками наших основных конкурсов. Условия - соответствующие: мы авансируем пилотную серию или короткий метр и не требуем высоких отчетных показателей по просмотрам в интернете, хотя эксперты в любом случае отбирают интересные зрителям истории. Для меня лично это был самый интересный и важный конкурс за год. В ноябре или декабре этого года мы обязательно объявим еще один отбор дебютных проектов", - отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

До конкурса было допущено 157 проектов, из которых 31 финалист представлен членам конкурсного комитета на очной защите. Среди обязательных условий - участие в проекте дебютанта-сценариста или дебютанта-режиссера с образованием по одной из следующих специальностей: сценарное мастерство, режиссура кино и телевидения (включая документальное), актерское мастерство, анимация, реклама и связи с общественностью. Также требовалось письмо о поддержке от опытного наставника. Наставниками дебютантов стали режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Сергей Урсуляк, Николай Лебедев, Сергей Мирошниченко и другие деятели киноиндустрии.

Создавать контент будут студенты и выпускники ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Московского государственного института культуры, Института кино и телевидения (ГИТР), Киношколы имени Сергея Бондарчука, Высшей школы экономики, Российского государственного института сценических искусств, Института современного искусства и других учебных заведений.