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1 час назад

Из "Джона Уика 4" вырезали половину реплик Киану Ривза

Мария Иглина

Соавтор сценария "Джона Уика 4" Майкл Финч рассказал, что актер Киану Ривз и режиссер Чад Стахелски вырезали из сценария половину реплик главного героя. Подробностями Финч поделился в интервью изданию Wall Street Journal.

Изначально в сценарии у героя Ривза было около 750 слов, однако в фильме им было произнесено 380 слов в 103 репликах. В первом же "Джоне Уике" актер произнес 484 слова.

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Майк Финч пошутил, что Киану Ривз настолько предан молчанию:

"Когда работаешь с ним, поражаешься тому, насколько он предан молчанию".

Ранее Ривз рассказал, как разбил каскадеру голову на съемках.

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