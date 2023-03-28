Из "Джона Уика 4" вырезали половину реплик Киану Ривза

Соавтор сценария "Джона Уика 4" Майкл Финч рассказал, что актер Киану Ривз и режиссер Чад Стахелски вырезали из сценария половину реплик главного героя. Подробностями Финч поделился в интервью изданию Wall Street Journal.

Изначально в сценарии у героя Ривза было около 750 слов, однако в фильме им было произнесено 380 слов в 103 репликах. В первом же "Джоне Уике" актер произнес 484 слова.